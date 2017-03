Sine Goiânia divulga 17 vagas de emprego

O Sine Goiânia conta com 17 oportunidades de trabalho para quem está desempregado ou busca alternativas de atuação no mercado. Interessados devem procurar o Sine Municipal, localizado na Rua 4, esquina com a Rua 6, Edifício Parthenon Center, no Setor Central, para efetivar cadastro.

Para preencher o documento de solicitação, o candidato deve apresentar carteiras de Identidade e Trabalho, além do CPF e comprovante de endereço atualizado. O Sine recebe as inscrições e faz o encaminhamento até a empresa para formalizar contrato, caso as características profissionais do interessado em trabalhar preencherem as exigências da firma empregadora.

Vagas

- Ajudante de carga e descarga de mercadoria: 2 vagas

- Assistente de vendas: 4 vagas (exclusivas para pessoa com deficiência)

- Borracheiro: 1 vaga

- Dedetizador: 1 vaga

- Mecânico de manutenção de caminhão a diesel: 1 vaga

- Modelista: 1 vaga

- Monitorador de sistemas e suporte ao usuário: 1 vaga

- Operador de máquina de fabricar papel: 4 vagas

- Padeiro: 1 vaga

- Telefonista: 1 vaga

Serviço

Horário das Inscrições: 7h30 às 18h30

Contato: 3524-2707