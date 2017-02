Sine Goiânia conta com 35 vagas de emprego

O Sine Goiânia divulga 35 oportunidades de trabalho para quem está desempregado ou busca alternativas de atuação no mercado. Interessados devem procurar o Sine Municipal, localizado na Rua 4, esquina com a Rua 6, Edifício Parthenon Center, no Setor Central, para efetivar cadastro.

Para preencher o documento de solicitação, o candidato deve apresentar carteiras de Identidade e Trabalho, além do CPF e comprovante de endereço atualizado. O Sine recebe as inscrições e faz o encaminhamento até a empresa para formalizar contrato, caso as características profissionais do interessado em trabalhar preencherem as exigências da firma empregadora.

Oportunidades

- Arte-finalista: 1 vaga (Ensino Médio completo e experiência em Corel Draw e Photoshop)

- Assistente de vendas: 1 vaga (exclusiva para pessoa com deficiência, Ensino Superior completo em Agronomia, habilitação categoria B e experiência comprovada)

- Atendente de agência: 1 vaga (Ensino Médio completo e Informática Básica)

- Administrador de Marketing: 1 vaga

- Auxiliar de pessoal: 2 vagas (cursando, a partir do 3º período, ou graduado em Contabilidade, habilitação e experiência)

- Impressor serigráfico: 1 vaga (Ensino Médio e experiência comprovada ou referência)

- Instalador de sistema eletrônico de segurança: 1 vaga (Curso Técnico de Eletricista e conhecimento em CFTV)

- Instalador e reparador de redes de comunicação: 9 vagas (Ensino Médio completo, CNH categoria B, experiência comprovada em lançamento de cabo, cordoalha e espinamento de rede HFC)

- Técnico de rede: 3 vagas (Ensino Médio completo, CNH categoria B, experiência comprovada em conexão de rede e leitura e interpretação de projetos HFC)

- Técnico em Telecomunicações: 6 vagas (Ensino Médio completo, CNH categoria B, experiência comprovada em splice de ativos e passivos, leitura e interpretação de projetos HFC, conhecimento de plataformas JDSU e Trilithic)

- Operador de trator esteira: 1 vaga (CNH categoria D e experiência comprovada)

- Sacristão: 1 vaga (experiência comprovada em preparação de liturgia, operar mesa de som, conhecimento em ornamentação e Informática Básica)

- Tratorista Agrícola: Ensino Fundamental completo, habilitação categoria D e experiência

- Técnico Agrícola: 3 vagas (Técnico de Campo, exclusiva para pessoa com deficiência, habilitação, Curso Técnico em Agricultura, Técnico Agrícola ou Técnico em Agropecuária, experiência em coleta de amostra de solo e folhas, avaliação de compactação, uso de equipamentos eletrônicos e GPS)

- Técnico de operações e serviços bancários: 1 vaga (Ensino Médio completo, experiência comprovada na função e conhecimentos em análise de credito imobiliário, ter curso de CA3000 e curso de correspondente bancário)

- Tradutor de libras: 1 vaga (temporária, conhecimento em linguagem de sinais)

- Vendedor pracista: 2 vagas (Ensino Médio completo, experiência comprovada, habilitação e veículo próprio)

Serviço

Horário das Inscrições: 7h30 às 18h30

Contato: 3524-2707

As informações são da Prefeitura de Goiânia