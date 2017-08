Sine Goiás oferece 10 vagas para serralheiro nesta sexta-feira

A Rede Sine em Goiás disponibiliza vagas de emprego em diversas áreas. Interessados devem comparecer aos locais de atendimento do Sine em Goiânia e Região Metropolitana, instalados nas unidades do Vapt Vupt ou em outros postos, munidos da carteira de trabalho, documentos pessoais e comprovante de endereço atualizado. As principais vagas são:

Atendente de cafeteria – que more próximo ao shopping Passeio das Águas: 01 vaga

Chefe de serviço de limpeza: 01 vaga

Mecânico de suspensão: 01 vaga

Serralheiro – necessário experiência em fabricação de portões: 10 vagas

Tapeceiro de móveis: 01 vaga

Vendedor pracista: 02 vagas