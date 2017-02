Sine divulga 46 vagas de empregos em Goiânia

O Sine Goiânia divulga 46 oportunidades de trabalho para quem está desempregado ou busca alternativas de atuação no mercado. Interessados devem procurar o Sine Municipal, localizado na Rua 4, esquina com a Rua 6, Edifício Parthenon Center, no Setor Central, para efetivar cadastro.

Para preencher o documento de solicitação, o candidato deve apresentar carteiras de Identidade e Trabalho, além do CPF e comprovante de endereço atualizado. O Sine recebe as inscrições e faz o encaminhamento até a empresa para formalizar contrato, caso as características profissionais do interessado em trabalhar preencherem as exigências da firma empregadora.

Confira lista de vagas

- Auxiliar administrativo: 2 vagas (Ensino Superior incompleto e exclusiva para Pessoa com Deficiência)

- Auxiliar de limpeza: 3 vagas

- Auxiliar de produção: 1 vaga (exclusiva para Pessoa com Deficiência)

- Costureiro de roupa de couro e pele: 2 vagas (experiência comprovada)

- Gestor de manutenção: 1 vaga

- Enfermeiro: 2 vagas (estágio para alunos de enfermagem a partir do 5º período)

- Impressor Digital: 1 vaga (Ensino Médio completo e experiência sem comprovação)

- Instrutor de Informática: 1 vaga (Ensino Médio completo e experiência comprovada)

- Manicure: 2 vagas (experiência)

- Operador de trator esteira: 1 vaga (CNH categoria D e experiencia comprovada)

- Modelista de calçados: 1 vaga (experiência comprovada)

- Pintor de veiculo (ônibus): 1 vaga (temporária, experiência comprovada)

- Porteiro: 5 vagas (Ensino Médio completo e exclusiva para Pessoa com Deficiência)

- Professor de Farmácia e Bioquímica: 1 vaga (Superior incompleto em Farmácia e experiência comprovada em sala de aula)

- Professor de Inglês: 1 vaga (Superior incompleto em Letras - Inglês e experiência comprovada em sala de aula)

- Servente de limpeza: 5 vagas (exclusiva para Pessoa com Deficiência)

- Tapeceiro de veiculo (ônibus): 1 vaga (temporária, experiência comprovada)

- Vendedor interno: 10 vagas (Ensino Médio completo, veiculo próprio e notebook)

- Vendedor pracista: 5 vagas (Ensino Médio completo e veiculo próprio)

Serviço

Horário de atendimento: 7h30 às 18h, segunda a sexta-feira

As informações são da Prefeitura de Goiânia