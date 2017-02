Sine disponibiliza vagas de emprego desta quinta-feira

A Secretaria Cidadã informa as vagas de emprego do Sine Goiás para esta quinta-feira (23). Os candidatos devem comparecer a um dos postos de atendimento do Sine estadual, munidos de carteira de trabalho, documentos pessoais e comprovante de endereço.

As principais vagas são:

Vendedor pracista: três vagas

Cuidador de idosos: uma vaga

Desenhista industrial gráfico/designer gráfico: uma vaga

Engenheiro civil (para trabalhar em Quirinópolis): uma vaga

Técnico agrícola: duas vagas

