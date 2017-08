O Sistema Nacional de Emprego (Sine-GO) está com 16 vagas de emprego para esta terça-feira (08). Para se candidatar, os interessados devem comparecer aos postos de atendimento do Sine munidos de carteira de trabalho, documentos pessoais e comprovante de endereço atualizado. As principais vagas são:

Borracheiro: uma vaga

Cortador de roupas: uma vaga

Costureira em geral: dez vagas

Mecânico de máquina agrícola: uma vaga

Pedagogo para trabalhar em berçário: uma vaga

Tapeceiro de móveis: duas vagas