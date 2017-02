Shoppings registram aumento de 1,9% em vendas, diz Abrasce

Redução do poder de compra, desemprego, entre outros fatores da crise econômica, afetaram em cheio o comércio no ano passado. Os shoppings centers não ficaram de fora, sentiram. Mas ainda assim registraram aumento nas vendas em 2016, de acordo com censo divulgado ontem pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce). No Centro-Oeste, o desempenho registrou cresc...