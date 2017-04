Shopping de Aparecida de Goiânia liquida calçados de 24 lojas com até 50% de desconto

Está precisando renovar o pisante? Então veja essa dica. O Buriti Shopping está com a campanha "1º Chove Calçados", onde 24 lojas do centro de compras estão com descontos de até 50% na compra de calçados diversos. A liquidação começa nesta sexta-feira (7) e segue até domingo (9).

As lojas com desconto são: Arezzo, Pezinho e Cia, Mr. Cat, Rival Calçados, Scamboo, Catita Shoes, Flavio´s Calçados, Savan Calçados, Baeta Calcados, Mr. Foot, World Tennis, Crocs, Zanze Calçados (Calcevest), Kazzu Azze, Havaianas, Constance, Bichinho de Pé, Conexão Original, Boutique, Jolie, C&A, Marisa, Renner e Pernambucanas.

Além da promoção, no sábado (8) a loja Hi Fly também realiza uma ação de customização de Melissas em parceria com a artista Paulinna Duarte, especialista no assunto. Todas as pessoas que comprarem calçados da marca em qualquer loja Hi Fly entre os dias 3 e 8 de abril podem levar seu par na caixa original e participar da ação, que será promovida das 14h às 20h. A customização é gratuita, mas será limitada ao número de senhas disponíveis, que serão distribuídas a partir das 13h30, por ordem de chegada.



Serviço

Horário de funcionamento das lojas: Das 10h às 22hras (sexta e sábado) e das 14h às 20h(domingo).