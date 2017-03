Setor produtivo quer solução definitiva

A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 2441) do governo paulista contra os programas de incentivos fiscais goianos, que teve julgamento adiado ontem, é de 2001. Nela, a alegação é de os benefícios contrariam normas do Conselho de Política Fazendária (Confaz) e é inconstitucional. Nesse tempo em que está no Supremo Tribunal Federal (STF), outros adiamentos já ocorreram. P...