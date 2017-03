Servidores fora da reforma somam 283,7 mil em Goiás

Os servidores estaduais e municipais, em Goiás, representam 12,63% do total dos contribuintes, conforme dados do último anuário da Secretaria da Previdência, referente a 2015. Segundo anúncio do presidente Michel Temer, eles agora estão fora da reforma da Previdência do governo federal. Caberá aos Estados e municípios promover as mudanças necessárias. O recuo, para...