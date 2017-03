Senadores do PMDB assinam carta contrária a lei de terceirização

Coordenados pelo líder da bancada, Renan Calheiros (PMDB-AL), nove senadores do PMDB assinaram uma carta que recomenda que o presidente Michel Temer não sancione a lei de terceirização, como aprovada pela Câmara na semana passada. Os senadores representam 41% da bancada da sigla do presidente no Senado. “Nós recomendamos que, por enquanto, o presidente não sancio...