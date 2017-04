Senador Canedo abre mil vagas de emprego com salários que chegam até R$ 1.400

A Prefeitura de Senador Canedo abre processo seletivo para preencher mais de mais de mil vagas temporárias para as Secretarias Municipais de Saúde, Infraestrutura e Educação. Os salários variam de R$ 937 a R$ 1.403,58.

As inscrições, gratuitas, se encerram na próxima sexta-feira (7) e devem ser realizadas presencialmente das 8h às 17h no Espaço Fama, na Rua Bernardo Elis, no Setor Jardim Canedo. O contrato será feito com base em análise da documentação e dos currículos.

Cada candidato pode disputar apenas uma vaga. Estão disponíveis oportunidades para cargos como agente educacional, professor, assistente administrativo, pedreiro, pintor, eletricista, operador de máquina. Os contratos são válidos por um ano, podendo ser prorrogado por mais um ano.

Os interessados precisam apresentar carteira de identidade, CPF, cópia do comprovante de endereço atualizado, cópia do título de eleitor e comprovante de votação, PIS/Pasep, certidão negativa, foto 3x4, cópia do histórico escolar e do diploma, cópia da carteira de trabalho e comprovante de alistamento militar para os homens. O edital está disponível no site da prefeitura.

Confira na íntegra todos os cargos disponíveis:

Secretaria Municipal de Educação e Cultura: agente educacional; assistente educacional (intérprete de libras); auxiliar administrativo (serviço de limpeza); auxiliar educacional (preparação de alimentos); profissional da educação.

Secretaria Municipal de Saúde: assistente administrativo, auxiliar administrativo, pedreiro, ajudante de pedreiro e encanador.

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos: assistente administrativo, auxiliar operacional, operador de máquinas