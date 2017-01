Seminovo ganha espaço no consórcio

A administradora Suely Magalhães, de 55 anos, optou por poupar e ter parcelas menores na compra do seu veículo. Adepta do consórcio, ela e o marido já estão no sexto e irão vender o carro para arriscar um lance e tentar antecipar a compra do terceiro seminovo para fugir da desvalorização. E essa opção, do usado em vez do zero, tem crescido em Goiás, refletindo a mudança que o...