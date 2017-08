Sem lei própria, Goiás pode usar o amianto

O julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) realizado na quinta-feira (24) sobre o amianto crisotila gerou muitas dúvidas sobre a proibição ou não do uso da fibra no Brasil. Embora os ministros Dias Toffoli e Celso de Mello tenham dito que a utilização estaria suspensa em todo o País, o entendimento a ser adotado, segundo o advogado constitucionalista Eurípedes Souza, é...