Seja Digital já distribuiu dois milhões de kits gratuitos no Brasil

Dois milhões de kits gratuitos já foram distribuídos para famílias inscritas em programas sociais do Governo Federal em todo o país. O objetivo da ação é garantir o acesso da população de baixa renda ao sinal digital.

De acordo com a Seja Digital, responsável pela operação do processo de migração do sinal de TV no Brasil, foram entregues mais de 200 mil kits na região de Goiânia. Com a antena digital e o conversor, é possível que até os televisores mais antigos recebam o sinal digital.

A partir do dia 31 de maio, com o desligamento do sinal analógico, somente as TVs preparadas continuarão a receber a programação dos canais abertos de televisão.

Para verificar se tem direito ao kit gratuito basta acessar o site sejadigital.com.br. Se o nome estiver na lista, deverá preencher o formulário com dados de contato para que possa receber em primeira mão a informação sobre a abertura do agendamento. Caso não esteja na lista, deve preencher o cadastro para que a Seja Digital entre em contato e dê a orientação necessária sobre como preparar sua residência para receber o sinal digital de TV.

Em 2015, a Seja Digital distribuiu cerca de 16 mil kits em Rio Verde (GO), que foi a primeira cidade a ter o sinal de TV 100% digital. Em 2016, 340 mil famílias da região do Distrito Federal (Brasília e nove cidades do entorno) receberam os kits gratuitos. Na região metropolitana de São Paulo, que teve o sinal analógico de TV desligado em 29/3, já foram distribuídos mais de 1,5 milhão de kits. Em Goiânia, mais de 200 mil famílias já retiraram os equipamentos. “Já são mais de 2 milhões de kits gratuitos entregues”, afirma Antonio Martelletto, diretor geral da Seja Digital. “Até dezembro de 2018, cerca de 14 milhões de famílias de mais de 1300 cidades terão recebido seus kits.”