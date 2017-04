Segunda etapa de saques do FGTS começa no sábado; veja lista das agências que vão abrir em Goiás

A liberação dos recursos nas contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para os nascidos nos meses de março, abril e maio foi antecipada de segunda-feira (10), como previa o calendário inicial, para sábado (8).

A antecipação ocorreu devido a uma expectativa de saques em montante 60% maior do que na primeira etapa da liberação das contas inativas do FGTS. Além disso, haverá menos tempo para resgate devido ao feriado da Semana Santa, na sexta-feira (14), quando as agências não abrirão.

Goiás

A Caixa informou que 98 agências vão abrir em Goiás neste sábado das 9h às 15h. A relação das unidades que abrirão está disponível no endereço eletrônico www.caixa.gov.br/contasinativas ou pelo 0800 726 2017.

Segundo a superintendente da Caixa em Goiás, Marise Fernandes de Araújo, cerca de 1 milhão de trabalhadores goianos deverão sacar mais de R$ 1 bilhão até o dia 31 de julho de 2017.

Adiantamento

Segundo a Caixa Econômica Federal, 7,7 milhões de trabalhadores terão direito ao saque nessa segunda etapa. Desses, 2,3 milhões, ou 30% do total, receberão automaticamente já no sábado porque possuem conta-poupança individual no banco.

Mais de 2.000 agências do banco ficarão abertas no sábado, entre as 9h e as 15h. Na próxima segunda (10), terça (11) e quarta-feira (12) todas as agências do País abrirão duas horas mais cedo.

Expectativa

No total, a Caixa espera que cerca de R$ 35 bilhões sejam sacados de contas inativas até 31 de julho. “Se mantermos esse desempenho, até o final esse valor pode aumentar para R$ 36 bilhões”, avaliou o presidente da Caixa, Gilberto Occhi.

Para ter direito ao saque, o trabalhador deve ter conta do FGTS classificada como inativa em 31 de dezembro de 2015. Nesta etapa serão disponibilizados para saque, ao todo, R$ 11,2 bilhões, o equivalente a 26% do total previsto e superior ao montante liberado na primeira fase.

Os trabalhadores nascidos entre junho e agosto terão direito ao saque a partir de 12 de maio; os nascidos entre setembro e novembro, a partir de 16 de junho; e os nascidos em dezembro, a partir de 14 de julho.

Confira a relação completa também no arquivo PDF abaixo: