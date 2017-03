Seduce divulga resultado final de processo seletivo simplificado

Foi divulgado nesta terça-feira (21) o resultado final do processo seletivo simplificado da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Seduce).

Para saber se está entre os aprovados, o candidato deve procurar o nome na lista divulgada pela função para a qual se inscreveu (confira aqui).

O resultado está organizado por cidade, em ordem alfabética e por situação: classificado ou cadastro de reserva.

De acordo com a organização do certame, a lista de convocação está prevista para ser divulgada no dia 3 de abril, com o nome dos candidatos convocados para o preenchimento das vagas, conforme as necessidades da Seduce.

No dia 6 de abril, serão divulgados o dia, local e horário para a apresentação da documentação exigida conforme edital.

Quem não apresentar a documentação correta estará eliminado.

Processo simplificado

O processo oferece 5.910 vagas para a contratação temporária de pessoal para atuar na área de apoio administrativo distribuído nas funções de auxiliar de secretaria, motorista, merendeira, higienizador, auxiliar de serviços gerais e vigia. A carga horária será de 40 horas semanais e a remuneração é de R$ 937,00.

Confira a lista de aprovados clicando aqui.