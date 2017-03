Seduce divulga inscrições deferidas para seleção de Apoio Administrativo

Foram divulgadas na tarde desta quarta-feira (8) as incrições deferidas, ou seja, pagas, para o processo seletivo da Secretaria de Educação, Esporte e Cultura (Seduce). O resultado deve ser consultado usando o número de inscrição.

Segundo a Secretaria de Gestão e Planejamento de Goiás (Segplan), foram 73.722 inscrições realizadas e 49.014 deferidas. O processo visa o preenchimento de 5.910 vagas para Apoio Administrativo em mais de 300 localidades, entre municípios e distritos. A oferta é para as funções de auxiliar de secretaria, vigia, motorista, higienizador, merendeira e auxiliar de serviços gerais.

Ainda segundo a pasta, o candidato que pagou a inscrição e não teve seu nome publicado na lista deve entrar com recurso na área do candidato, no site da Escola de Governo.

Cronograma

No dia 13 de março serão divulgados o resultado preliminar e a classificação dos candidatos. No dia 17 de março, sai o resultado definitivo; e no dia 21 de março, a lista de convocação para a comprovação das informações prestadas na primeira fase.