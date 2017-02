Secretário diz que governo de Goiás fará concurso para técnico fazendário

O secretário da Fazenda, Fernando Navarrete, afirmou na última quarta-feira (8), na Delegacia Regional de Fiscalização de Anápolis, que o Estado fará um concurso para preencher 200 vagas para o cargo de Técnico Fazendário Estadual.

Segundo a assessoria do órgão, ainda não há informações adicionais a respeito do certame, apenas que o pedido da realização do concurso foi encaminhado ao Conselho Estadual de Políticas Salariais e Recursos Humanos e, para quem tem interesse, é hora de começar a estudar.

Na visita, Navarrete ainda comentou que vai criar a Escola Fazendária, também estuda soluções para pagar os bônus atrasados dos servidores e ainda falou sobre a federalização da Celg. Navarrete declarou-se aberto ao diálogo sobre qualquer assunto. Essa foi a quinta visita do secretário às delegacias regionais. Ele já esteve em Jataí, Rio Verde, Catalão e Itumbiara.

Melhorias

Superintendente da Receita, Adonídio Júnior falou em seguida à apresentação destacando as prioridades que a Sefaz pretende adotar para incrementar a receita neste ano. Disse ainda que a Secretaria tem R$ 84 milhões no Orçamento Estadual para aplicar em melhorias físicas e em projetos para otimizar o trabalho.

A delegacia ocupa ampla sede, tem mais de 100 servidores e atende 26 mil contribuintes em 13 municípios vizinhos. No ano passado, lavrou mais de três mil autos de infração e registrou aumento de receita em relação a 2015. Os dados foram apresentados pelo delegado fiscal interino Ricardo Batista Dutra, ao secretário, na primeira visita feita à Delegacia desde a sua posse.

As informações são do Goiás Agora