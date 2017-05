Sebrae Nacional está com concurso aberto para várias áreas com salário de até R$ 12 mil

Profissionais com nível superior em várias áreas podem se inscrever no processo seletivo aberto pelo Sebrae Nacional. Os selecionados podem receber salário de até R$ 12 mil, terão que trabalhar por 40 horas semanais na sede do Sebrae Nacional, em Brasília (DF) e a contratação é via CLT.

O processo seletivo, que será feito pela Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Cultura (Fapetec), vai acontecer em três fases, sendo que a primeira vai avaliar os conhecimentos específicos. Já a segunda terá análise curricular e documental. A terceira será uma entrevista individual. O processo deve terminar em 20 de julho.

Confira aqui o edital e os cargos e salários.