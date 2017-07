Saque do FGTS é prorrogado até 2018 para pessoa impossibilitada

O presidente Michel Temer editou decreto que prorroga até 31 de dezembro de 2018 o prazo para saques dos valores de contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) apenas para casos de "comprovada impossibilidade de comparecimento pessoal do titular" à Caixa Econômica Federal.



O prazo final para os demais casos será mantido: dia 31 de julho deste ano, próxima segunda-feira. O decreto está publicado no Diário Oficial da União (DOU).