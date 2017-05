Saneago pretende promover concurso público com salário de até R$ 8,9 mil

A Saneago pretende promover concurso público para o preenchimento de mais de 300 vagas em Goiás, voltadas para candidatos que detêm ensino fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 2,2 mil a R$ 8,9 mil.

Por meio de nota enviada ao POPULAR, a estatal relata que o edital para a realização de novo concurso “encontra-se em elaboração. O certame está na fase administrativa, ainda na produção de Termo de Referência. O número de vagas ainda não foi definido, devendo ser entre 300 e 400 vagas”.

Ainda no documento, a empresa afirma que a previsão de lançamento do edital é para o final do mês de julho, com expectativa de que as provas sejam realizadas “em setembro ou outubro deste ano”. Os aprovados começarão a ser convocados imediatamente após a homologação do resultado final.

Confira os salários e cargos previstos:

Nível superior: R$ 8.907,02

Nível técnico: R$ 3.993,09

Nível médio: R$ 3.310,38

Nível Fundamental: R$ 2.263,64 Confira as vagas: