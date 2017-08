O primeiro semestre do ano trouxe saldo positivo para o setor da construção de edifícios em Goiás. Houve mais abertura do que fechamento de empresas. Foram registrados 226 novos negócios ante a baixa de 54, segundo dados da Junta Comercial do Estado (Juceg). Isso se deve especialmente a mudanças no programa Minha Casa, Minha Vida, que levou ao aumento da formalização d...