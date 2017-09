Saiba quais são os aplicativos que mais consomem a bateria do seu Android

A Avast revelou quais são os aplicativos que mais drenam a vida útil da bateria do Android, seus dados móveis e armazenamento.

O Relatório Avançado de Desempenho e Tendência do Aplicativo de Android Avast Q1 2017 inclui uma lista dos 20 principais aplicativos considerados como os "mais preguiçosos".

A Avast montou esta lista depois de combinar o impacto do aplicativo na vida da bateria, na capacidade de armazenamento e uso dos dados móveis.

Mais de 3 milhões de usuários do Android forneceram informações para o relatório, com dados do aplicativo cobrindo um período de janeiro até março de 2017.

Aqui está a lista dos 10 piores apps que drenam a vida da bateria automaticamente assim que o telefone é ligado:

Samsung AllShare

Samsung Security Policy Updates

Beaming Service for Samsung

ChatON Voice & Video Chat

Google Maps

WhatsApp Messenger

Facebook

WeChat

AppLock

DU Battery Saver

E aqui estão os 10 aplicativos que drenam a vida útil da bateria assim que são abertos pelo usuário: