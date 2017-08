Saiba quais são os 13 smartphones com melhor bateria no mercado

Na correria do dia a dia, uma bateria descarregada se torna um problema para muitos. Por isso, a busca por smartphones que não descarregam facilmente tem sido um dos detalhes que mais chamam a atenção na hora de comprar um aparelho.

Sabendo disso, a associação de defesa do consumidor Proteste fez um comparativo de baterias de smartphones disponíveis no Brasil e o resultado se mostrou um pouco desanimador: de 88 modelos testados, apenas 13 foram considerados satisfatórios em relação à duração da bateria. As informações são do Olhar Digital.

Para a realização do teste, foram utilizados braços mecânicos que simulavam uma pessoa comum com o smartphone em mãos: em um período de uma hora, a máquina acessava a internet por sete minutos e 30 segundos, tirava cinco fotos e deixava o aparelho em espera pelos 47 minutos restantes. Em um segundo teste, a associação verificou como os aparelhos se saíam após, em um período de 60 minutos, navegação em apps durante um minuto e 15 segundos e ligações de dois minutos e 30 segundos.

Confira a lista com os 13 melhores resultados: