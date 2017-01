Saiba quais são as companhias aéreas mais seguras de 2016

Pelo terceiro ano seguido, a companhia aérea Cathay Pacific, de Hong Kong, foi eleita na terça-feira (3), a mais segura do mundo para voar em 2016, de acordo com a pesquisa da Jet Airliner Crash Data Evaluation Center (Jacdec), organização focada em desastres aéreos, que estudou as 60 maiores companhias do planeta. As únicas brasileiras do ranking são a Gol e a Tam Airlines, que aparecem nas 52ª e 54ª posições, respectivamente.

A Cathay Pacific possui uma frota de 147 aviões de passageiros e cargueiros, voa para 177 destinos em 44 países, mas não opera no Brasil. A média de idade de suas aeronaves é de oito anos.

Entre as empresas mais seguras, a Qatar Airways (4ª colocação), KLM (5ª), Emirates (7ª), Etihad Airways (8ª) e Lufthansa (12ª) voam para o Brasil, mas a Etihad Airways já divulgou que a partir do final de março de 2017 não vai mais voar para São Paulo.

Na ponta contrária da segurança, lideram o ranking a Garuda Indonesia (Indonésia), Avianca Colombia (Colômbia) e China Airlines (Taiwan).

Estudo

Ainda de acordo com o Jacdec, 2016 foi um dos mais seguros para a aviação civil. A organização afirma que os mortos em acidentes estão caindo e no ano passado foram 321 fatalidades no mundo. Já em 2015, foram 521 mortes.

A pesquisa é feita com aeronaves com mais de 5,7 toneladas e ao menos 19 assentos. Os aviões militares não entram no levantamento.



A Associação do Transporte Aéreo Alemão (BDL), informou que cerca de 3,7 bilhões de passageiros foram transportados por companhias aéreas em 2016, quase 12 vezes mais do que em 1970.

LaMia

Para o Jacdec, o acidente com o avião da companhia aérea boliviana LaMia foi o pior de 2016. Nele estavam profissionais da imprensa, jogadores e membros da comissão técnica da Chapecoense.



Confira as 12 empresas aéreas mais seguras em 2016

1. Cathay Pacific (Hong Kong)

2. Air New Zealand (Nova Zelândia)

3. Hainan Airlines (China)

4. Qatar Airways (Catar)

5. KLM (Holanda)

6. Eva Air (Taiwan)

7. Emirates (Emirados Árabes Unidos)

8. Etihad Airways (Emirados Árabes Unidos)

9. Qantas (Austrália)

10. Japan Airlines (Japão)

11. All Nipon Airways (Japão)

12. Lufthansa (Alemanha)

* Com informações da Deutsche Welle