Saiba como usar a novidade que esconde temporariamente conversas do WhatsApp

Uma novidade promete manter a privacidade das conversas do WhatsApp Web, a versão do aplicativo para computadores. WhatsHide é uma extensão do Google Chrome onde os usuários podem proteger as trocas de mensagens com uma senha.

Depois de instalada, a função esconde os chats selecionados, deixando invisível para as pessoas que não possuem autorização de acesso. Confira como instalar e aprenda a usar a extensão no navegador: