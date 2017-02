Saiba como não cair em golpe que promete cronograma de saques do FGTS por e-mail

O governo brasileiro divulgou nesta terça-feira (14) o calendário oficial de saque de contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Contudo, um golpe que circula na internet desde o começo do ano pode aproveitar o momento para fazer mais vítimas.

Um e-mail é encaminhado a usuários desavisados prometendo entregar o cronograma do saque com um arquivo malicioso anexado. O golpe usa o método de hacking conhecido como "phishing", que rouba dados sensíveis do destinatário.

Com o título “Cronograma para saque do FGTS disponível”, a mensagem traz informações sobre como o usuário deve proceder para sacar o valor. O e-mail traz um anexo que, ao ser aberto, inicia uma série de downloads e executa um código tipo Banker, que cria falsas telas quando o usuário acessa a conta bancária e rouba os dados.

"Os cibercriminosos aproveitam temas de grande interesse do público para aplicar golpes que atuam de maneira massiva, uma vez que os usuários, na ânsia de obter informações sobre o tema, não verificam o remetente, links e arquivos para downloads contidos na mensagem", explica Camillo Di Jorge, presidente da ESET Brasil.

Proteja-se

Verifique quem mandou o e-mail. Se a mensagem parecer não estar direcionada a ninguém específico ou foi enviada como cópia oculta, é provável que ela pretenda atingir uma grande quantidade de pessoas.

E tome cuidado com os anexos. Não abra arquivos de origem desconhecida. Se o assunto for de interesse público, redobre a atenção e verifique o remetente. Para conferir o calendário oficial do saque do FGTS, pesquise na web por fontes confiáveis.

O calendário oficial, anunciado pelo presidente da República, Michel Temer, começa a liberar os saques em 10 de março. Mais de 30 milhões de brasileiros terão direito ao benefício.

Confira o cronograma oficial:

Nascidos em janeiro e fevereiro: sacam a partir de 10 de março

Nascidos em março, abril e maio: sacam a partir de 10 de abril

Nascidos em junho, julho e agosto: sacam a partir de 12 de maio

Nascidos em setembro, outubro e novembro: sacam a partir de 16 de junho

Nascidos em dezembro: sacam a partir de 14 de julho