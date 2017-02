Saiba como localizar o número do seu PIS ou NIS pela internet

Veja abaixo o passo a passo para encontrar seu PIS pelo site do Cnis :

Quem não consegue encontrar o seu NIS (PIS) em nenhum destes meios também pode recorrer ao site do Cnis.

O PIS é gerado no primeiro emprego da pessoa. Já o NIS é gerado por uma base de dados chamada Cadastro Nacional de Informações Sociais (Cnis), que reúne os dados de quem recebe benefícios sociais como o Bolsa Família, por exemplo. Este único número serve para fazer várias consultas: FGTS, abono salarial e seguro-desemprego, por exemplo.

O PIS (Programa de Integração Social) e o NIS (também chamado de NIT) são o mesmo número. A diferença é que ele pode ser gerado em duas bases de dados diferentes, por isso as variadas nomenclaturas.

Para consultar o saldo das contas do FGTS, o trabalhador precisa ter em mãos o seu Número de Identificação Social (NIS), também chamado de PIS/PASEP ou NIT. Este número pode ser consultado nos extratos do FGTS enviados pela Caixa Econômica Federal, no Cartão Cidadão ou na própria carteira de trabalho.

Reprodução/Cnis Passo1- Acesse o site do Cadastro Nacional de Informações Sociais (Cnis). Nesta página você encontrará a palavra "Inscrição" no canto superior esquerdo do menu. Clique sobre o termo e, em seguida, escolha a opção "Filiado".

Reprodução/Cnis Passo 2 - Em seguida, digite seu nome completo em "Nome de Filiado", preencha o nome completo da sua mãe (deve estar idêntico ao que está em sua carteira de trabalho, mesmo se houver erros de digitação). Coloque o número do CPF e sua data de nascimento. Em "documentos complementares", apenas o número do RG é suficiente, sem pontos e sem hífen. Depois, digite o texto que aparece na imagem do canto inferior da tela.