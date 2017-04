Saiba como ler e enviar mensagens pelo WhatsApp sem usar as mãos

A última atualização do WhatsApp para iPhone (iOS) permite que os usuários do smartphone da Apple enviem e leiam as mensagens recebidas sem precisar usar as mãos, usando apenas os comandos de voz.

A novidade, entretanto, é exclusiva para usuários do iOS 10.3, a última versão do sistema móvel do iPhone e iPad.

Veja o passo a passo:

Depois de configurada, a Siri passa a dizer quantas mensagens novas você tem, quem as enviou e quando. Ao fim você será questionado se quer responder. Se for afirmativo, basta dizer "Sim", ditar a mensagem e confirmar o envio.

A dica fica em sempre dizer a pontuação para a assistente da Apple, como no exemplo: "Olá vírgula bom dia ponto tudo bem ponto de interrogação".

Confira o guia de configuração da Siri:

1 - Confira se o seu iPhone possui a versão iOS 10.3 ou uma versão mais recente do sistema operacional e se o aplicativo WhatsApp está atualizado;

2 - Em “Ajustes”, ative a Siri, configure a função “E aí Siri”, que permite que a assistente ative automaticamente através do comendo de voz, e autorize que ela tenha acesso ao app de mensagens;

3 - Agora, basta falar “E aí Siri, leia a minha última mensagem recebida no WhatsApp” para que a assistente fale qual é a mensagem. Vale ressaltar que ainda não é possível pesquisar mensagens dentro do aplicativo, somente a última mensagem de texto recebida;

4 - Já para enviar uma mensagem, basta falar “E aí Siri, enviar mensagem para [nome do contato] por WhatsApp”; ela então vai pedir para você ditar o que quer enviar.