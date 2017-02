Saiba como colocar senha na sua conta do WhatsApp após nova atualização

A nova atualização do WhatsApp vai permitir que o aplicativo seja protegido por uma senha numérica de seis dígitos. A novidade tem o objetivo de aumentar a segurança no primeiro acesso, quando é necessário configurar o WhatsApp em um novo aparelho.

A solicitação de senha vai funcionar como um adicional de segurança a conta do usuário. Antes, o acesso era liberado logo após a confirmação de um código enviado para o número de celular.

Para ativar o novo recurso, o usuário vai precisar ir até as configurações do aplicativo, selecionar “Conta”, depois “Verificação em duas etapas” e escolher a uma senha. O WhatsApp também solicita o cadastro de um endereço de e-mail para recuperar a sua senha, caso seja esquecida.

Por enquanto, a empresa ainda não disponibilizou oficialmente uma maneira de configurar uma senha de acesso as conversas arquivadas no histórico do aplicativo. Porém, muitos internautas encontraram soluções para isso. Os aplicativos Samsung Knox ou AppLock prometem mais privacidade aos seus usuários, ao solicitar senhas para conseguir abrir as mensagens do WhatsApp.

O WhatsApp tem 1,2 bilhão de usuários ativos no mundo, sendo mais de 100 milhões no Brasil.