Sai lista dos aprovados do concurso de Bombeiros

O resultado final dos 290 aprovados no concurso do Corpo de Bombeiros para a seleção aos cargos de Cadete (aluno oficial) e Soldado de 3ª Classe vai ser publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) na edição dessa quinta-feira (4). A informação foi confirmada pelo é do secretário de Gestão e Planejamento (Segplan), Joaquim Mesquita, que assinou nesta quarta (3) o resultado definitivo do certame, realizado pela Escola de Governo Henrique Santillo e Funrio, em novembro do ano passado.

As nomeações, posses e convocações dos 240 aprovados para o cargo de Soldados e dos 40 Cadetes pelo Comando Geral do Corpo de Bombeiros, deverão ocorrer somente após o julgamento de ação que tramita no Tribunal de Justiça do Estado.

O concurso tem validade de oito meses, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a conveniência do Comando do Corpo de Bombeiros.

As provas do concurso foram realizadas em cinco fases: objetivas, discursivas, testes de avaliação física, médica e de vida pregressa.