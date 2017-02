S&P mantém Brasil longe do grau de investimento

A agência de classificação de risco Standard & Poor’s manteve ontem a nota de crédito do Brasil em grau especulativo e reafirmou a perspectiva negativa, o que significa que o país pode ter o rating rebaixado nos próximos meses. A nota de crédito do Brasil foi mantida em “BB”, dois degraus abaixo do nível de investimento.

Segundo a agência, que reconhece progressos na administração de Michel Temer, os desafios econômicos e fiscais que o país enfrenta exigem um compromisso político forte. A S&P diz ainda que incertezas políticas, o aumento das pressões fiscais de governos estaduais e municipais e a dificuldade de recuperação da economia indicam que o país passará por um ajuste prolongado.

A perspectiva negativa, de acordo com a S&P, reflete o risco de que a estratégia do governo para estabilizar a economia e sua posição fiscal possa ser prejudicada pela mudança na dinâmica política após três anos de recessão e por potenciais consequências de investigações de corrupção.

A agência afirma que o crescimento econômico do Brasil será lento nos próximos anos, após quedas significativas do PIB desde 2014. Além disso, o endividamento líquido do governo deve passar de 52% do PIB em 2016 para 67% do PIB até 2019.

A S&P diz que a implementação do teto dos gastos públicos no Congresso precisa contar com o reforço de medidas fiscais adicionais, como a aprovação da reforma da Previdência.

A nota de crédito, afirma a agência, reflete a visão de que as instituições políticas do Brasil estão consolidadas e oferecem uma base importante para a estabilidade econômica.