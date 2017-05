Sétima edição da Tecnoleite Complem movimenta cerca de R$ 60 milhões em negócios

A 7ª Tecnoleite Complem, que terminou nesta sexta-feira (26), em Morrinhos, superou as expectativas da organização. Apenas na Agropecuária Complem foram movimentados cerca de R$ 60 milhões - a expectativa estava em torno de R$ 40 milhões.

Somente com a venda de ração o stand faturou R$ 21 milhões, volume 40% superior ao vendido no ano passado, segundo a organização. As vendas dos outros estandes não foram computadas.

A feira contou com mais de 100 expositores e recebeu 17.200 visitantes em três dias de realização. Segundo a organização, para 2018 o desafio será ainda maior, já que Tecnoleite Complem passará a ser AgroTecnoleite - uma feira voltada para uma maior variedade de cadeias que fazem parte do agronegócio.

Torneio leiteiro

Um dos momentos mais aguardados do evento foi o tradicional torneio leiteiro, com a presente de mais de 40 animais. Além de prêmios em dinheiro para os primeiros colocados, todos os 12 participantes receberam 20 doses de sêmen para a inseminação do rebanho.

Confira os vencedores:

Categoria vaca

1º lugar – Mauro César

2º lugar – Ricardo Batista

3º lugar – Protázio Teodoro

Categoria novilha

1º lugar – Rubens Vieira

2º lugar – Thiago Nunes

3º lugar – José Daniel da Silva Filho