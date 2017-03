Deve ser divulgado no próximo dia 20, o resultado final do concurso público para contratação de Agentes de Segurança Prisional em Goiás. De acordo com a Secretaria de Gestão e Planejamento de Goiás (Segplan), a publicação depende apenas do encerramento da análise de recursos pela Universa - organizadora do certame, realizado em 2014.

Segundo a Escola de Governo Henrique Santillo, a homologação do concurso deverá ser publicada no Diário Oficial do Estado de Goiás no dia 27 de março.