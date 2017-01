Restos a pagar sofrem redução

O Ministério da Fazenda informou ontem que reduziu seu estoque de restos a pagar (despesas de exercícios anteriores que ainda não foram quitadas) de R$ 185,7 bilhões, no início do ano passado, para R$ 148,2 bilhões no início deste ano. De acordo com a pasta, as principais reduções no estoque de restos a pagar entre o início deste ano e o início do ano passado foram e...