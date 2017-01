Restaurante Piquiras do Buena Vista fecha suas portas e anuncia data da despedida

Um gosto amargo para quem aprecia a boa gastronomia em Goiânia. O restaurante Piquiras anunciou que vai fechar as portas da sua unidade do Shopping Buena Vista. E a data para pedir o último prato já tem data marcada: terça-feira, dia 31 de janeiro.

Inaugurado em 2009, a unidade do restaurante dentro do Buena Vista teve a assinatura do premiado arquiteto Leo Romano e fez parte de um grande projeto de expansão do grupo. A casa rapidamente ficou conhecida pelas refeições que buscam atender a mais que uma simples experiência gastronômica.

Essa é a segunda unidade do restaurante Piquiras que fecha as suas portas. Recentemente, a unidade no Marista, um dos pontos mais tradicionais da cidade, também deixou de atender aos clientes no fim de 2015 e o lote foi vendido.

Recuperação

Para quitar dívida de R$ 12 milhões e se manter no mercado, o Grupo Piquiras teve o plano de recuperação judicial aprovado no dia 27 de outubro do último ano. Para buscar reerguer o negócio, o proprietário, Marcelo Marquez Batista, teve de reduzir o quadro de funcionários de 400 para 250 colaboradores.

As unidades nos shoppings Flamboyant e Bougainville continuaram ativas e mais de 50% das dívidas já foram pagas. A empresa tem um ano de carência e outros 14 anos para zerar as dívidas, conforme o plano.

Momento delicado

Em Goiás, número de bares e restaurantes extintos atingiu maior valor em dez anos. Ao todo, fecharam as portas 417 estabelecimentos em 2016, segundo dados da Junta Comercial do Estado (Juceg).

De outro lado, 654 novos pontos foram abertos – 8,82% a mais que em 2015 – e fila de espera não é rara em locais que aproveitaram as oportunidades deste cenário.

Diante da crise econômica, talvez a pior já enfrentada pelo setor no Estado, empresários afirmam que segredo é colocar gordura para queimar: reduzir lucro e se movimentar para atender público-alvo. Com isso, algumas casas mantiveram fluxo de clientes e até conseguiram se expandir.

“Os custos aumentaram muito no ano passado e não tivemos como repassar para os clientes ou eles deixariam de frequentar”, pontua o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel Goiás), Fernando Oliveira Jorge. O grupo dos alimentos teve alta de 8,62%, conforme dados do IBGE.