Resort de luxo em Alexânia terá parque temático, shopping e áreas de turismo de aventura

Em dezembro de 2016, O POPULAR divulgou que Alexânia ganharia um complexo turístico da Rede Tauá de Resorts, com investimento de R$ 120 milhões, 400 apartamentos e geração de 500 empregos diretos e 750 indiretos. Conhecendo um pouco mais do projeto, a novidade é que nessa grandiosidade, o Tauá Resort & Convention Alexânia terá também parque temático, shopping exclusivo e áreas de turismo de aventura.

Um dos motivos que despertou o interesse do grupo mineiro Tauá, que já conta com o luxuoso Grande Hotel & Termas Araxá, é a grande movimentação de turistas internacionais na região que vem para conhecer a Casa Dom Inácio de Loyola, centro espírita João de Deus, em Abadiânia, apenas 25 km de Alexânia.

Próximo da construção do hotel também já estão localizadas uma grande fábrica de cerveja e o Outlet Premium Brasília.

Os investidores acreditam que a em 2019, seja inaugurados os 200 primeiros apartamentos e os outros 200 em 2022. O projeto arquitetônico do local é assinado por Ricardo Julião terá arquitetura contemporânea e “absolutamente brasileira”.

O resort ainda vai contar com boliche, cinema, boate para 180 pessoas, SPA, três piscinas (sendo uma indoor), campo de futebol, quatro quadras de esportes, churrasqueiras, restaurante para 800 pessoas sentadas, onde será servido pratos com menu contemporâneo e toques da culinária goiana e um bloco exclusivo para as crianças e jovens, onde estará a Jota City, um centro de entretenimento infantil, e outro para convenções.

No térreo, o empreendimento terá um lounge e um lounge bar com lojas e conveniências, além de um espaço dedicado ao lobby bar, que vai ter uma fachada de vidro para admirar a paisagem.