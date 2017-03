Renúncia de R$ 1 bi

O superintendente da Receita Estadual, Adonídio Neto Vieira Júnior, estima que a renúncia fiscal do Estado com o desconto de 50% no IPVA chegue a R$ 50 milhões. E se considerar todos os descontos, isenções e imunidades previstas em lei, valor é de cerca de R$ 1 bilhão.Para o superintendente, os ganhos para o Estado estão, principalmente, na promoção de justiça social, com...