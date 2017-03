Relator quer demissão de empregado que aposenta

O relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), acrescentará ao projeto uma emenda para impedir que trabalhadores se aposentem e continuem no emprego. “Já tem a emenda pronta, simplesmente dizendo o seguinte: a aposentadoria encerra o vínculo empregatício.” A medida se aplica ao setor público e privado, mas tem como alvo as contas do gov...