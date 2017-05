Relatório do Refis não é coerente com atualmomento, diz Dyogo

Após o relatório da Medida Provisória 766 criar um super Refis, ao conceder descontos generosos nas multas aos devedores da União, o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, disse ontem que o texto como está pode forçar o governo a aumentar o contingenciamento no orçamento. Em março, o governo anunciou um corte de R$ 42,1 bilhões no orçamento para tentar cumprir a meta ...