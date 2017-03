Reforma trabalhista: Empresários cobram lei mais moderna

O Fórum de Entidades Empresariais de Goiás promoveu ontem, na Federação das Indústrias (Fieg), debate com o relator da reforma trabalhista, Rogério Marinho (PSDB), e com o presidente da Comissão Especial da Reforma, Daniel Vilela (PMDB). Na ocasião, os representantes goianos de diversos setores entregaram uma carta com sugestões para alteração do projeto. Além da defesa ...