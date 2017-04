Redução no ICMS do óleo diesel terá alcance menor

A Secretaria da Fazenda confirmou que a Petrobras voltou a usufruir de benefício que diminui a alíquota do ICMS do óleo diesel de 18% para 15%. A vantagem havia sido retirada no dia 28 de dezembro de 2016 por conta de uma dívida ativa de mais de R$ 5 milhões da estatal com o governo do Estado. Com o retorno da medida, a tendência é de que o litro do óleo diesel fique ...