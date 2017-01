Rede de fast food lança combo para idoso acima dos 70 anos

O Burger King traz uma novidade que chega às lojas do Brasil no próximo dia 25, por tempo limitado. O King Senior é o primeiro produto da história da rede voltado para idosos e só pode ser vendido para maiores de 70 anos.

“Há anos, todo o mundo pensa em combos para crianças, com sanduíches juniores e brinquedos de brinde, inclusive o BK, mas ninguém tinha feito ainda algo exclusivo para idosos. A gente sabe que é só um sanduíche, mas por que não usar todas as ferramentas que temos para uma causa como essa? Não importa a idade, todo mundo é bem-vindo no Burger King”, diz Ariel Grunkraut, Diretor de Marketing da marca no Brasil.

Para o lançamento do projeto, o BK fez uma parceria com o Projeto Velho Amigo – Associação de Amparo ao Idoso. O objetivo é chamar a atenção para o isolamento de idosos no Brasil, um problema cada vez mais recorrente num momento em que a população de idosos aumenta no País e no mundo.

“O convívio social traz dignidade e autoestima e, consequentemente, melhora na saúde do idoso”, diz Regina Moraes, Presidente do Projeto Velho Amigo.

Todo o lucro vindo das vendas do King Senior será doado para o Projeto Velho Amigo. A novidade ficará disponível por tempo limitado, até o esgotamento das caixas disponíveis nos restaurantes.