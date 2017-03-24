Economia

Recursos da Celg serão aplicados em 83 obras; confira a relação

Lista foi divulgada pelo governo estadual no Diário Oficial do Estado; Estado aplicará R$ 842,44 milhões nessas obras prioritárias

Benedito Braga

O governo  estadual divulgou no suplemento do Diário Oficial do Estado (DOE) a primeira lista das obras que receberão dinheiro da Celg Distribuição (Celg D). Conforme antecipado pelo O POPULAR, na coluna Giro desta sexta-feira (24), os recursos financeiros provenientes da privatização da estatal irão contemplar 83 obras que terão prioridade até 2018.

O Estado aplicará R$ 842,44 milhões nessas obras prioritárias. A maior parte dos recursos provém da venda da Celg D (R$ 500 milhões). O restante virá do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Tesouro Estadual, FUNPRODUZIR e Saúde.

A prioridade será o término de obras rodoviárias. Foi relacionada também a conclusão de hospitais regionais.

Confira a lista:

  • DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA GO-070 (CONCLUSÃO)
  • DUPLICAÇÃO DA GO-080
  • DUPLICAÇÃO MORRINHOS / CALDAS NOVAS – GO-213 / POUSADA (+-7KM)
  • DUPLICAÇÃO DA GO-010 – GOIÂNIA / GO-415 (TREVO GOIANÁPOLIS)
  • CONCLUSÃO DA RODOVIA UIRAPURU / MUNDO NOVO
  • CONCLUSÃO DA RODOVIA SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO / BARRACA DA SERRA
  • CONCLUSÃO DA RODOVIA NOVO GAMA / LUZIÂNIA
  • CONCLUSÃO DA RODOVIA ESTRADA VELHA DE CAIAPÔNIA
  • CONCLUSÃO DA RODOVIA SÃO JORGE / COLINAS DO SUL
  • CONCLUSÃO DA RODOVIA COLINAS DO SUL / NIQUELÂNDIA
  • CONCLUSÃO DA RODOVIA SANTO ANTÔNIO CANA BRAVA / TOCANTINS
  • CONCLUSÃO DA RODOVIA SANTA ROSA / TAQUARAL
  • CONCLUSÃO DA RODOVIA MARA ROSA / ALTO HORIZONTE
  • CONCLUSÃO DA RODOVIA NOVA VENEZA / GO-080
  • CONCLUSÃO ALAMEDA DA PAZ – APARECIDA DE GOIÂNIA
  • CONCLUSÃO DA RODOVIA BONÓPOLIS / CRUZEIRO
  • CONCLUSÃO DA RODOVIA PLACA / MALHADOR / CAPELA (PIRENÓPOLIS)
  • CONCLUSÃO DA RODOVIA BEZERRA / DIV. DE MG
  • CONCLUSÃO DA RODOVIA NOVA AMÉRICA / RUBIATABA
  • CONCLUSÃO DA RODOVIA JUSSARA / JACILÂNDIA
  • DUPLICAÇÃO DA GO-139 – SILVÂNIA – GO-010
  • RECONSTRUÇÃO DA AVENIDA MODESTO DE CARVALHO – ITUMBIARA
  • CONSTRUÇÃO DA RODOVIA ABADIÂNIA / LAGO CORUMBÁ
  • CONSTRUÇÃO DA RODOVIA OLHOS D’ÁGUA (ALEXÂNIA / CORUMBÁ DE GOIÁS)
  • REMANESCENTE MALHADOR – GOIANÉSIA
  • REMANESCENTE DIORAMA – MONTES CLAROS
  • REMANESCENTE GO-230 – ÁGUA FRIA – MIMOSO
  • REMANESCENTE GO-210 DAVINÓPOLIS – DIV. GO-MG
  • REMANESCENTE GO-439-PILAR DE GOIÁS – GUARINOS
  • CONCLUSÃO PRAÇA DE PESAGEM JARAGUÁ / GOIANÉSIA
  • CONCLUSÃO GO-566 – ORDÁLIA / ENTR. GO-070 (ITABERAÍ)
  • CONCLUSÃO RODOVIA GO-156 MUNDO NOVO / SANTA MARTA / ENTR. GO-239
  • CONCLUSÃO AERÓDROMO DE CRISTALINA
  • CONCLUSÃO AERÓDROMO DE IPORÁ
  • CONCLUSÃO AERÓDROMO DE MOZARLÂNDIA
  • SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO
  • CONCLUSÃO DA RODOVIA COLINAS DO SUL – MINAÇU
  • CONCLUSÃO DA RODOVIA MALHADOR – GOIANÉSIA
  • CONCLUSÃO DA RODOVIA GOIANÉSIA – JUSCELÂNDIA
  • CONCLUSÃO DA RODOVIA GAMELEIRA – SILVÂNIA
  • CONCLUSÃO DA RODOVIA DIORAMA – MONTES CLAROS
  • CONCLUSÃO DA RODOVIA MAIRIPOTABA – BR-060
  • CONCLUSÃO DA RODOVIA ÁGUA FRIA – MIMOSO
  • CONCLUSÃO DA RODOVIA CACHOEIRA DE GOIÁS – IVOLÂNDIA
  • CONCLUSÃO DA RODOVIA DAVINÓPOLIS – DIV. GO-MG
  • CONCLUSÃO DA RODOVIA PADRE BERNARDO – ENTR. BR-251
  • CONCLUSÃO DA RODOVIA GO-439 – PILAR DE GOIÁS – GUARINOS
  • CONCLUSÃO DO ANEL VIÁRIO DE PALMEIRAS
  • CONCLUSÃO AERÓDROMO DE CAIAPÔNIA
  • CONCLUSÃO DA RODOVIA DE ÁGUAS LINDAS – BRAZLÂNDIA
  • CONCLUSÃO RODOVIA GO-326 JAUPACI / MONTES CLAROS
  • CONCLUSÃO AERÓDROMO DE QUIRINÓPOLIS
  • CONCLUSÃO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS GO-020 LT. 01
  • HOSPITAL DE URUAÇU
  • AME FORMOSA
  • AME POSSE
  • AME GOIÁS
  • AME SÃO LUIS
  • AME GOIANÉSIA
  • AME QUIRINÓPOLIS
  • HOSPITAL DE ÁGUAS LINDAS
  • CENTRAL DE ODONTOLOGIA
  • HDT REFORMA E AMPLIAÇÃO
  • CREDEQ CALDAS NOVAS
  • CREDEQ MORRINHOS
  • CREDEQ GOIANÉSIA
  • CREDEQ QUIRINÓPOLIS
  • HOSPITAL DE URGÊNCIA DOUTOR HENRIQUE SANTILLO – HUANA
  • CONSTRUÇÃO DO HUGOL EXPANSÃO
  • CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO  
  • REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HMI
  • REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO
  • HOSPITAL DE VALPARAÍSO – AQUISIÇAO DE ÁREA / CONSTRUÇÃO
  • PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE (SÃO JORGE) DE ALTO PARAÍSO
  • AEROPORTO DE CARGAS DE ANÁPOLIS
  • CENTRO DE CONVENÇÕES DE ANÁPOLIS
  • ANEL VIÁRIO DE ANÁPOLIS
  • CONSTRUÇÃO, REFORMA E URBANIZAÇÃO DO BALNEÁRIO CACHOEIRA GRANDE DA CIDADE DE GOIÁS
  • PAVIMENTAÇÃO COM GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS PRAÇA BUENOLÂNDIA DA CIDADE DE GOIÁS
  • CONCLUSÃO CENTRO COMUNITÁRIO UVÁ DA CIDADE DE GOIÁS
  • REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DE POSSE
  • REFORMA DA PRAÇA DA MATRIZ DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO
  • REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ASILO LAR VICENTINO DE SÃO LUIZ DOS MONTES BELOS
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