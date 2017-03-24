Recursos da Celg serão aplicados em 83 obras; confira a relação

O governo estadual divulgou no suplemento do Diário Oficial do Estado (DOE) a primeira lista das obras que receberão dinheiro da Celg Distribuição (Celg D). Conforme antecipado pelo O POPULAR, na coluna Giro desta sexta-feira (24), os recursos financeiros provenientes da privatização da estatal irão contemplar 83 obras que terão prioridade até 2018.
O Estado aplicará R$ 842,44 milhões nessas obras prioritárias. A maior parte dos recursos provém da venda da Celg D (R$ 500 milhões). O restante virá do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Tesouro Estadual, FUNPRODUZIR e Saúde.
A prioridade será o término de obras rodoviárias. Foi relacionada também a conclusão de hospitais regionais.
Confira a lista:
- DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA GO-070 (CONCLUSÃO)
- DUPLICAÇÃO DA GO-080
- DUPLICAÇÃO MORRINHOS / CALDAS NOVAS – GO-213 / POUSADA (+-7KM)
- DUPLICAÇÃO DA GO-010 – GOIÂNIA / GO-415 (TREVO GOIANÁPOLIS)
- CONCLUSÃO DA RODOVIA UIRAPURU / MUNDO NOVO
- CONCLUSÃO DA RODOVIA SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO / BARRACA DA SERRA
- CONCLUSÃO DA RODOVIA NOVO GAMA / LUZIÂNIA
- CONCLUSÃO DA RODOVIA ESTRADA VELHA DE CAIAPÔNIA
- CONCLUSÃO DA RODOVIA SÃO JORGE / COLINAS DO SUL
- CONCLUSÃO DA RODOVIA COLINAS DO SUL / NIQUELÂNDIA
- CONCLUSÃO DA RODOVIA SANTO ANTÔNIO CANA BRAVA / TOCANTINS
- CONCLUSÃO DA RODOVIA SANTA ROSA / TAQUARAL
- CONCLUSÃO DA RODOVIA MARA ROSA / ALTO HORIZONTE
- CONCLUSÃO DA RODOVIA NOVA VENEZA / GO-080
- CONCLUSÃO ALAMEDA DA PAZ – APARECIDA DE GOIÂNIA
- CONCLUSÃO DA RODOVIA BONÓPOLIS / CRUZEIRO
- CONCLUSÃO DA RODOVIA PLACA / MALHADOR / CAPELA (PIRENÓPOLIS)
- CONCLUSÃO DA RODOVIA BEZERRA / DIV. DE MG
- CONCLUSÃO DA RODOVIA NOVA AMÉRICA / RUBIATABA
- CONCLUSÃO DA RODOVIA JUSSARA / JACILÂNDIA
- DUPLICAÇÃO DA GO-139 – SILVÂNIA – GO-010
- RECONSTRUÇÃO DA AVENIDA MODESTO DE CARVALHO – ITUMBIARA
- CONSTRUÇÃO DA RODOVIA ABADIÂNIA / LAGO CORUMBÁ
- CONSTRUÇÃO DA RODOVIA OLHOS D’ÁGUA (ALEXÂNIA / CORUMBÁ DE GOIÁS)
- REMANESCENTE MALHADOR – GOIANÉSIA
- REMANESCENTE DIORAMA – MONTES CLAROS
- REMANESCENTE GO-230 – ÁGUA FRIA – MIMOSO
- REMANESCENTE GO-210 DAVINÓPOLIS – DIV. GO-MG
- REMANESCENTE GO-439-PILAR DE GOIÁS – GUARINOS
- CONCLUSÃO PRAÇA DE PESAGEM JARAGUÁ / GOIANÉSIA
- CONCLUSÃO GO-566 – ORDÁLIA / ENTR. GO-070 (ITABERAÍ)
- CONCLUSÃO RODOVIA GO-156 MUNDO NOVO / SANTA MARTA / ENTR. GO-239
- CONCLUSÃO AERÓDROMO DE CRISTALINA
- CONCLUSÃO AERÓDROMO DE IPORÁ
- CONCLUSÃO AERÓDROMO DE MOZARLÂNDIA
- SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO
- CONCLUSÃO DA RODOVIA COLINAS DO SUL – MINAÇU
- CONCLUSÃO DA RODOVIA MALHADOR – GOIANÉSIA
- CONCLUSÃO DA RODOVIA GOIANÉSIA – JUSCELÂNDIA
- CONCLUSÃO DA RODOVIA GAMELEIRA – SILVÂNIA
- CONCLUSÃO DA RODOVIA DIORAMA – MONTES CLAROS
- CONCLUSÃO DA RODOVIA MAIRIPOTABA – BR-060
- CONCLUSÃO DA RODOVIA ÁGUA FRIA – MIMOSO
- CONCLUSÃO DA RODOVIA CACHOEIRA DE GOIÁS – IVOLÂNDIA
- CONCLUSÃO DA RODOVIA DAVINÓPOLIS – DIV. GO-MG
- CONCLUSÃO DA RODOVIA PADRE BERNARDO – ENTR. BR-251
- CONCLUSÃO DA RODOVIA GO-439 – PILAR DE GOIÁS – GUARINOS
- CONCLUSÃO DO ANEL VIÁRIO DE PALMEIRAS
- CONCLUSÃO AERÓDROMO DE CAIAPÔNIA
- CONCLUSÃO DA RODOVIA DE ÁGUAS LINDAS – BRAZLÂNDIA
- CONCLUSÃO RODOVIA GO-326 JAUPACI / MONTES CLAROS
- CONCLUSÃO AERÓDROMO DE QUIRINÓPOLIS
- CONCLUSÃO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS GO-020 LT. 01
- HOSPITAL DE URUAÇU
- AME FORMOSA
- AME POSSE
- AME GOIÁS
- AME SÃO LUIS
- AME GOIANÉSIA
- AME QUIRINÓPOLIS
- HOSPITAL DE ÁGUAS LINDAS
- CENTRAL DE ODONTOLOGIA
- HDT REFORMA E AMPLIAÇÃO
- CREDEQ CALDAS NOVAS
- CREDEQ MORRINHOS
- CREDEQ GOIANÉSIA
- CREDEQ QUIRINÓPOLIS
- HOSPITAL DE URGÊNCIA DOUTOR HENRIQUE SANTILLO – HUANA
- CONSTRUÇÃO DO HUGOL EXPANSÃO
- CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO
- REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HMI
- REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO
- HOSPITAL DE VALPARAÍSO – AQUISIÇAO DE ÁREA / CONSTRUÇÃO
- PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE (SÃO JORGE) DE ALTO PARAÍSO
- AEROPORTO DE CARGAS DE ANÁPOLIS
- CENTRO DE CONVENÇÕES DE ANÁPOLIS
- ANEL VIÁRIO DE ANÁPOLIS
- CONSTRUÇÃO, REFORMA E URBANIZAÇÃO DO BALNEÁRIO CACHOEIRA GRANDE DA CIDADE DE GOIÁS
- PAVIMENTAÇÃO COM GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS PRAÇA BUENOLÂNDIA DA CIDADE DE GOIÁS
- CONCLUSÃO CENTRO COMUNITÁRIO UVÁ DA CIDADE DE GOIÁS
- REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DE POSSE
- REFORMA DA PRAÇA DA MATRIZ DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO
- REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ASILO LAR VICENTINO DE SÃO LUIZ DOS MONTES BELOS