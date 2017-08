Receita menor muda debate

Com dificuldade cada vez maior para obter receitas, a discussão sobre a mudança nas metas fiscais deste e do próximo ano se intensificou nos últimos dias. O tema despertou embates no governo, entre quem defende a austeridade e quem quer afrouxar os gastos para atender a demandas do Congresso. Articuladores políticos admitem nos bastidores que o que está na mesa ag...