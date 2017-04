Receita Federal leiloa iPhones, máquinas e até cavalo apreendidos em aeroporto

A Receita Federal leiloa 179 lotes de mercadorias apreendidas no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, na próxima segunda-feira (24). A maioria dos itens é composta por peças de máquinas, mas existem opções de smartphones, tablets, câmeras, videogames, produtos eletrônicos diversos, roupas e até mesmo um cavalo.

As propostas podem ser enviadas pela internet até a próxima quinta-feira (20) e a sessão de lances eletrônica ocorrerá no dia 24, no site da Receita.

Dos 179 lotes, 56 estão abertos para lances de pessoa física. Para participar do leilão, é necessário ter certificado digital e certidão negativa de débitos emitida até a véspera do evento (dia 23), tanto para indivíduos quanto para empresas.

O lote de número 6, por exemplo, é composto de um iPod, um iPad e um limpador de chão automático e tem lance mínimo de R$ 1.200. Já o lote 51 contém dois PlayStations, controles e um jogo de basquete e tem lance mínimo de R$ 600.

No lote 62, com lance mínimo de R$ 6.000, há um Mac Pro, 1 iPad Mini, 1 iphone 6 e uma película protetora para iPhone. O cavalo, da raça Sela Belga e batizado de Guns N' Roses, integra o lote 179, com lance mínimo de R$ 30.000.

A maioria dos lotes está no próprio aeroporto de Viracopos, outra parte em companhias de logísticas próximas ao terminal. O cavalo, entretanto, está em um centro hípico de Jundiaí, na mesma região. As mercadorias podem ser visitadas de segunda à quinta-feira, em horário comercial. O edital completo com os lances mínimos pode ser consultado no site da Receita Federal.