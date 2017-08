Receita Federal deflagra operação inédita em Goiás

A Receita Federal deflagrou na capital, na manhã desta segunda-feira (28), a Operação Telhado de Vidro. Com o auxílio de um helicóptero, o órgão irá fazer o mapeamento aéreo de loteamentos e condomínios horizontais da Região Metropolitana de Goiânia, incluindo áreas nos municípios de Aparecida de Goiânia e Senador Canedo, e em Anápolis.

Entre os objetivos da operação, estão a identificação de imóveis de alto valor por contribuintes que não possuam rendimentos declarados compatíveis; a seleção de dados para a fiscalização de incorporadores imobiliários; e o levantamento de imóveis construídos ou ampliados nos últimos cinco anos para averiguação de recolhimento da contribuição previdenciária dos trabalhadores atuantes nestas construções.

A ação é inédita no Estado de Goiás e seu término está previsto para o dia 1º de setembro.

De acordo com a Receita Federal, a coleta aérea de imagens soma-se a outras fontes de informação já disponíveis, ampliando as possibilidades de cruzamento de dados nas ações desenvolvidas pelas Delegacias da Receita Federal em Goiânia e Anápolis.

As imagens coletadas serão comparadas com dados coletados pela Receita Federal junto às prefeituras municipais e cartórios de registro imobiliário, além de fotos de satélite.

A Receita Federal esclarece que o nome da Operação Telhado de Vidro é uma alusão ao fato de que todo contribuinte está sujeito à fiscalização do órgão, inclusive por uma visão obtida a partir do emprego do meio aéreo.