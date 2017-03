Rafael Sampaio ministra palestra sobre publicidade em Goiânia

Um dos principais nomes do marketing e publicidade do Brasil, Rafael Sampaio, ministrou a palestra "A publicidade alavanca o presente e assegura o futuro", na manhã desta quarta-feira (22), no anfiteatro do Grupo Jaime Câmara, no setor Serrinha, em Goiânia.

"A dominância de mercado por parte de uma marca é perdida se a empresa deixa de ser vista", disse Rafael enquanto discutia a importância de se anunciar.

Profissionais de agências de publicidade de Goiânia e do estado lotaram o anfiteatro para ouvir o membro fundador e titular do Conselho Executivo do Conselho Executivo das Normas-Padrão (Cenp), falar sobre publicidade, marketing e branding.

"Você sempre vai perder clientes habituais, então preocupe-se em convencer os que consomem de vez em quando a se tornarem seus consumidores fieis", explicou, apontando os anúncios bem planejados como uma das maneiras para se alcançar esse objetivo.