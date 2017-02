Quem tem faculdade sofre menos

O fato de que os empregadores passaram a exigir uma maior qualificação dos possíveis candidatos fica muito evidente no estudo do IMB. “Por isso, quem tem escolaridade incompleta ou não tem experiência, acaba sendo mais prejudicado”, diz a responsável pelo estudo, a pesquisadora em Economia, Clécia Satel.

O levantamento destaca outro importante sinal de que as empresas estão contratando mais pessoas qualificadas. No estudo o desemprego caiu entre as pessoas com curso superior completo: de 9,2% para 8,7%.

A pesquisadora ressalta que o desemprego começou a subir em 2015 e se acentuou no ano passado. Com isso, as pessoas que já eram mais afetadas pelo problema do desemprego, como jovens e mulheres, passaram a ter mais dificuldade.

“As mulheres enfrentam mais barreiras que os homens, como a necessidade de dar mais atenção aos filhos e pelo fato de terem uma dupla jornada”, justifica Clécia.

Segundo ela, o medo de que a trabalhadora entre no período da licença maternidade é outro fator que pode pesar para o empregador. Com isto, muitas empresas preferem contratar um homem para o cargo.